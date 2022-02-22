Воронеж, 22 февраля, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Трёхлетняя девочка получила тяжелейшие травмы в результате обрушения глыбы льда с крыши дома в центре Воронежа 22 февраля. Прокуратура организовала проверку, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Дарья Драй ИА REGNUM Наледь и сосульки

Предварительно установлено, что глыба льда обрушилась на ребёнка с крыши дома на улице Комиссаржевской около 18:30. Девочка госпитализирована с переломом основания черепа.

По данному факту прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и выяснения обстоятельств случившегося выехал прокурор Центрального района Воронежа Виктор Настаушев. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Процессуальную проверку начали следственные органы, её ход взят на контроль прокуратурой.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, за последние дни в Воронеже произошло сразу несколько ЧП с обрушением наледи. Так, 19 февраля на Плехановской кусок наледи обрушился на женщину, а несколькими днями ранее на улице Карла Либкнехта травму головы получила девушка, она попала в больницу.