Лондон, , 22:02 — REGNUM Сегодня, 22 февраля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет французский «Лилль». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Тиаго Силва, Маркос Алонсо, Сесар Аспиликуэта, Н’Голо Канте, Матео Ковачич, Хаким Зиеш, Кай Хаверц, Кристиан Пулишич.

«Лилль»: Леонардо Жардим, Зеки Челик, Свен Ботман, Тьягу Джало, Жозе Фонте, Шека, Бенжамен Андре, Ренату Саншеш, Амаду Онана, Жонатан Бамба, Джонатан Дэвид.

В последний раз «Челси» и «Лилль» играли между собой 10 декабря 2019 года в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22. Та игра завершилась минимальной победой лондонского клуба со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе «пенсионеров» отметились Тэмми Абрахам (19' Виллиан) и Сесар Аспиликуэта (35' Эмерсон).