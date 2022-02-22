Москва, , 23:06 — REGNUM Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова сделала заявление касательно расставания с бывшим возлюбленным. Соотвествующую информацию приводит «Вокруг ТВ» 22 февраля.

Надежда Ермакова Скриншот YouTube

По словам Ермаковой, её бывший избранник не был готов к «серьёзным отношениям», что и послужило причиной разрыва пары. Примечательно, что ранее экс-участница «Дома-2» не планировала раскрывать подробности расставания, однако из-за многочисленных вопросов всё же решилась на официальное признание.

Напомним, что Надежда Ермакова прославилась благодаря участию в проекте «Дом-2». В настоящее время она занимается блогерской деятельностью.

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