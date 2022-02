Лондон, , 22:00 — REGNUM Британская инди-рок-группа Cola анонсировала свой дебютный альбом Deep In View с новым синглом под названием So Excited. Об этом 22 февраля рассказал портал The Line of Best Fit.

Инди-рок группа Cola The Line Of Best Fit

So Excited — второй релиз Cola, следующий за их дебютным синглом Blank Curtain, выпущенным в ноябре, и сопровождается видеоклипом, снятым режиссерами Камиллой Анаис Семпрес и Седаром Тейонитате Джокс.

Вокалист коллектива Тим Дарси рассказал о новом сингле: «Мы говорили об этом треке как о «краеугольном камне» альбома Cola. Это была та песня, с которой мы разогревались и подтягивались, поскольку она была одной из первых, которая действительно сложилась вместе, к тому же ее весело играть».

Дебютный альбом Cola выйдет 20 мая на лейбле Fire Talk.

