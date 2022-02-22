Саранск, , 21:57 — REGNUM В районах Мордовии в непрерывном режиме проводится мониторинг паводковой обстановки, ситуация находится под контролем. Вопросы подготовки к прохождению половодья обсуждались в ходе заседания правительства республики, которое провел вице-премьер Владимир Сидоров.

Паводок Черкасский Андрей © ИА REGNUM

В зону возможного подтопления попадают территории 18 муниципальных районов и Октябрьский район Саранска. Также могут быть подтоплены 19 низководных мостов и 17 участков автомобильных дорог федерального и местного значения.

Главам профильных министерств было поручено начать подготовку гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод, а также проработать вопросы отсыпки дорог в зонах возможного подтопления. Обсуждалось тема оповещения населения в случае чрезвычайной ситуации, обеспечения запасов технических средств и продовольствия, подготовки лодочных переправ и возможной эвакуации жителей республики.

Уточняется, что на подготовку к паводку из резервного фонда правительства Мордовии выделено 10 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, годом ранее паводок начался в республике в первых числах апреля. Угроза подтопления существовала в отношении 57 населенных пунктов, девяти низководных автомобильных мостов и 16 участков автодорог общей протяженностью около 9 км.