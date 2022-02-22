Уфа, 22 февраля, 2022, 21:54 — ИА Регнум. 26-летний бельгийский фланговый атакующий защитник шотландского «Селтика» Боли Болинголи-Мбомбо, приходящийся кузеном форварду лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, перешел в «Уфу» на правах аренды.

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Болинголи-Мбомбо выступает за «Селтик» с 4 июля 2019 года после перехода из венского «Рапида» за 3,34 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Болинголи-Мбомбо принял участие лишь в двух матчах шотландского Премьершира 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.

После восемнадцати сыгранных матчей «Химки», одержав две победы и набрав четырнадцать очков, занимают последнее шестнадцатое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги.