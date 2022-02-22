Ростов-на-Дону, 22 февраля 2022, 21:53 — REGNUM Волонтерский центр в Ростовской области развернут в рамках движения «Мы вместе», куда вошли активисты «Молодой Гвардии Единой России», Молодежки ОНФ, «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы»
Добровольцы начали распределение гуманитарной помощи, которая уже поступила в Ростовскую область. Это 800 тонн груза, который уже в среду, 23 февраля, начнут развозить по пунктам временного размещения, сообщил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» после заседания федерального оперативного штаба в Ростове-на-Дону.
Волонтеры, прибывшие в Ростовскую область, разбирают и сортируют гуманитарные грузы, помогают на пунктах временного размещения граждан, встречают на КПП беженцев из ДНР и ЛНР.
В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что в первые же часы в Правительство Ростовской области с предложениями о помощи обратились губернаторы и руководители органов исполнительной власти других регионов.
Кроме того, по словам Василия Голубева, будет полностью организован образовательный процесс для пребывающих детей.
Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценивают объем необходимой помощи. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской роты». Волонтеры «Единой России» оказывают психологическую и юридическую помощь беженцам, помогают детям с обучением, чтобы те не отстали от школьной программы.
Помимо этого, «Единая Россия» оказывает гуманитарную помощь беженцам. Гуманитарный груз формируется в регионах по пути следования в Ростовскую область.
Также волонтеры партии помогают жителям ДНР и ЛНР, прибывающим в другие регионы России — встречают людей на местах, обустраивают в пунктах временного размещения, помогают в организации быта, проводят разъяснительную и информационную работу.