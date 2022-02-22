Ростов-на-Дону, 22 февраля, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Волонтерский центр в Ростовской области развернут в рамках движения «Мы вместе», куда вошли активисты «Молодой Гвардии Единой России», Молодежки ОНФ, «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы»

ИА REGNUM Лес рук — символ волнтерского движения в России

Добровольцы начали распределение гуманитарной помощи, которая уже поступила в Ростовскую область. Это 800 тонн груза, который уже в среду, 23 февраля, начнут развозить по пунктам временного размещения, сообщил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» после заседания федерального оперативного штаба в Ростове-на-Дону.

«Постоянно появляются новые запросы. Пока мы сюда летели, обозначился запрос на учебную литературу, книги, канцелярию для детей. У нас сформированы резервные фонды по каждому субъекту, где находятся беженцы. Сегодня перед вылетом я дал поручение, чтобы эти средства были выделены и завтра-послезавтра начнется развозка всего необходимого. Еще раз хотел сказать огромное спасибо волонтерам со всей страны, которые собрались здесь, кто работает в других субъектах. Пример такого единения значит, что у нас с вами и нашей страны есть будущее», — подчеркнул Андрей Турчак.

Волонтеры, прибывшие в Ростовскую область, разбирают и сортируют гуманитарные грузы, помогают на пунктах временного размещения граждан, встречают на КПП беженцев из ДНР и ЛНР.

«Мы сегодня работали на одном из пунктов с утра. И люди приезжают с надеждой, что они идут не в никуда, а в будущее. Это очень четко ощущается после вчерашнего указа Президента», — рассказал координатор молодежной политики «Единой России» Игорь Кастюкевич.

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что в первые же часы в Правительство Ростовской области с предложениями о помощи обратились губернаторы и руководители органов исполнительной власти других регионов.

«Сейчас наша задача — всю эту работу организовать, принять, обеспечить складирование и потом отдать людям, которым она предназначена. Русские своих не бросают, Россия всегда реагирует на чаяния и трудности людей, где бы они ни находились», — сказал он.

Кроме того, по словам Василия Голубева, будет полностью организован образовательный процесс для пребывающих детей.

«Вся система образования от муниципального уровня до регионального настроена на то, чтобы в полном объеме организовать процесс на территории региона — либо дистанционно, либо в школы дети пойдут, в детские сады», — добавил он.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценивают объем необходимой помощи. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской роты». Волонтеры «Единой России» оказывают психологическую и юридическую помощь беженцам, помогают детям с обучением, чтобы те не отстали от школьной программы.

Помимо этого, «Единая Россия» оказывает гуманитарную помощь беженцам. Гуманитарный груз формируется в регионах по пути следования в Ростовскую область.

Также волонтеры партии помогают жителям ДНР и ЛНР, прибывающим в другие регионы России — встречают людей на местах, обустраивают в пунктах временного размещения, помогают в организации быта, проводят разъяснительную и информационную работу.