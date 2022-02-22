Флоренция, Италия, , 21:49 — REGNUM 30-летний российский центрфорвард Александр Кокорин останется в «Фиорентине» как минимум до конца текущего сезона. Об этом 22 февраля сообщило издание TMW.

Александр Кокорин Садовников Дмитрий

Ранее сообщалось, что руководство «фиалок» планировало разорвать контракт с российским нападающим, однако переговоры так и не начались.

В текущем сезоне на счету Александра Кокорина ни одного результативного действия и одна желтая карточка в шести матчах за «Фиорентину» во всех турнирах. Суммарно на поле российский нападающий провел 121 минуту.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с 27 января 2021 года после перехода из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Текущее соглашение российского форварда с «фиалками» рассчитано до 30 июня 2024 года.