Скопье, , 21:59 — REGNUM Группа из 22 афганских беженцев 22 февраля покинула территорию Северной Македонии, где граждане Афганистана получили временное убежище полгода назад. Беженцы улетели в Канаду, где им был выдан вид на жительство.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Джо Байден

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в Канаду переправились работники международной организации «Открытое межправительственное партнерство» и члены их семей.

В настоящее время на территории Северной Македонии находятся около 500 беженцев из Афганистана. На территории стран Западных Балкан их число достигает нескольких тысяч.

Страны региона приняли беженцев по просьбе США, пообещавших профинансировать их проживание до получения беженцами американских виз. Ожидается, что процесс проверки и выдачи документов займет до года. В дальнейшем часть беженцев согласилась принять другие страны Запада.

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