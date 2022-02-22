Москва, 22 февраля, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Россия в ближайшие дни проведёт эвакуацию персонала посольства и консульств с территории Украины, сообщает 22 февраля пресс-служба МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Эвакуация российского персонала проводится из соображений безопасности.

«В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — указано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.