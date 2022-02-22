Химки, Московская область, , 21:43 — REGNUM 21-летний российский фланговый атакующий защитник «Ростова» Кирилл Боженов проведет вторую половину сезона в подмосковных «Химках». Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

ФК «Химки»

В текущем сезоне Кирилл Боженов принял участие в тринадцати матчах за «Химки» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые карточки.

Боженов выступает за «Ростов» с 1 июля 2021 года после перехода из «Химок» за 100 тысяч евро. При этом трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.