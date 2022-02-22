Москва, 22 февраля, 2022, 21:41 — ИА Регнум. На 73-м году жизни в Москве скончался Народный артист России Олег Вавилов. Об этом сообщили 22 февраля в пресс-службе Московского академического театра сатиры.

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«Не стало Олега Михайловича Вавилова, — говорится в сообщении. — О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно».

Напомним, Олег Вавилов снялся в полусотне фильмов, в том числе «Странная женщина» (1977 г.), «Всем — спасибо!..» (1981 г.), «Не было печали» (1982 г.), «Конец Вечности» (1987 г.), «Глаз Божий» (2012 г.).