Ростов-на-Дону, 22 февраля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Эвакуированные в Ростовскую область мирные жители Донбасса могут получить статус вынужденных переселенцев или лиц, получивших временное убежище. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 февраля.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

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Беженцев из Донбасса, у которых есть паспорт гражданина РФ, ставят на регистрационный учёт, граждан иных стран — на миграционный. Проводятся консультации о возможности получения того или иного статуса.

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