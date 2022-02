Вашингтон, , 21:39 — REGNUM Дэниел Россен, вокалист американской рок-группы Grizzly Bear, выпустил новый трек Unpeopled Space в качестве второго сингла из своего предстоящего дебютного сольного альбома You Belong There. Об этом 22 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Дэниел Россен из группы Grizzly Bear The Line Of Best Fit

Россен представил альбом You Belong There с лид-синглом Shadow in the Frame в январе, а сегодня, 22 февраля, представил второе превью пластинки под названием Unpeopled Space.

В новой песне участвуют Кристофер Беар из Grizzly Bear на ударных и перкуссии, а также Эмбер Уайман на фаготе.

Россен создал песни для You Belong There в своем доме в Санта-Фе и исполнил большинство партий альбома сам, с помощью коллеги по группе Grizzly Bear Криса Беара, который принял участие в создании девяти из 10 треков.

