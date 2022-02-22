Вокалист Grizzly Bear выпустил второй сингл из будущего сольного альбома
Вашингтон, 22 февраля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Дэниел Россен, вокалист американской рок-группы Grizzly Bear, выпустил новый трек Unpeopled Space в качестве второго сингла из своего предстоящего дебютного сольного альбома You Belong There. Об этом 22 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.
Россен представил альбом You Belong There с лид-синглом Shadow in the Frame в январе, а сегодня, 22 февраля, представил второе превью пластинки под названием Unpeopled Space.
В новой песне участвуют Кристофер Беар из Grizzly Bear на ударных и перкуссии, а также Эмбер Уайман на фаготе.
Россен создал песни для You Belong There в своем доме в Санта-Фе и исполнил большинство партий альбома сам, с помощью коллеги по группе Grizzly Bear Криса Беара, который принял участие в создании девяти из 10 треков.