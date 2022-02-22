Приштина, , 21:42 — REGNUM Парламент Косово 22 февраля одобрил законопроект о ратификации соглашения о статусе сил SOFA между Косово и Кувейтом. Об этом сообщает косовское новостное агентство Telegrafi.

Силы безопасности Косово SUHEJLO

Министр обороны Косово Арменд Мехай заявил, что это соглашение позволяет и регулирует пребывание сил безопасности Косово (армии Косово) на территории Кувейта с целью поддержки Косово военных миссий США в Ираке.

В министерстве обороны Косово также выразили заинтересованность в участии в других военных миссиях США.

Законопроект был поддержан правящей коалицией и оппозицией.

Силы безопасности Косово начали преобразование в полноценную армию в 2018 году с сохранением прежнего названия. Ожидается, что процесс завершится в 2028 году.

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