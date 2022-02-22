Москва, , 21:35 — REGNUM Общественная организация «Молодые юристы» объявила в сети Интернет челлендж #СвоихНеБросаем. В нём может принять участие каждый желающий. Для этого необходимо выложить фото или видео с хештегом #СвоихНеБросаем или со словами поддержки решения президента РФ Владимимра Путина о признании ЛНР и ДНР.

Путин прав! © Александр Крючкин

«Тема происходящего важна для каждого! Поддержим вместе жителеей ЛНР и ДНР, написал на свой станице в социальной сети Олимпийский чемпион Николай Спинев.

Молодежь Ростовской области также присоединяется к акции. Каждый день в Пункте временного размещения людей из ЛНР и ДНР в городе Шахты работают не менее 30 волонтёров.

Автопробег под девизом «Своих не бросаем!» во вторник, 22 февраля был организован в Саранске. Красочный парад машин с российскими и мордовскими флагами прошел по городским улицам в знак солидарности с решением президента России Владимира Путина, который накануне подписал Указ о признании независимости Донецкой и Луганской республик, а также заявил о сотрудничестве с ними.

Автопробег продолжался около часа и собрал десятки машин, за рулем которых были истинные патриоты, в едином порыве объединились не только члены партии «Единая Россия» и её соратники, но и представители многих общественных и молодёжных организаций Мордовии.

К акции присоединилось Содружество детей и молодёжи Дона, молодежь Оренбургской области, депутаты городского округа ЗАТО Комаровский, а также активисты молодежного движения «Молодая Гвардия Единой России» и члены волонтерского отряда «Беспокойные сердца» БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж» и молодые активисты города Буругуслан.

Представители молодежных организаций Пермского края вышли на центральные площадки столицы региона, чтобы поддержать признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. В центре города прошло сразу несколько акций — были запущены разноцветные шары повторяющие цвета флагов молодых республик, волонтёры раздавали гвоздики и поздравляли пермяков с признанием независимости ДНР и ЛНР, на набережной Камы активисты развернули флаг ЛНР. В городе Гремячинск Пермского края прошёл праздничный патриотический концерт в поддержку признания независимости республик. Хедлайнером концерта выступил уроженец Луганска — Сергей Лукьяненко.

Союз десантников России выступил в поддержку решения президента РФ в Парке Победы Твери.

В Астраханской области прошло совместное заседание депутатов Городской Думы и членов Координационного Совета социально Ориентированных НКО региона.

Общественная палата Астраханской области призвала земляков поддержать сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Председатели национально-культурных объединений Астраханской области поддержали губернатора Астраханской области в призыве поддержать сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Активисты МКО «Астраханцы» провели онлайн-встречу с казачьей молодежью региона, посвященную решениям президента.

По инициативе общественников в Ресурсном центре поддержки некоммерческих организаций Воронежской области прошла встреча по оказанию помощи беженцам из Донбасса. В ней приняли участие представители более 50 НКО, сотрудники управления региональной политики правительства Воронежской области, департамента социальной защиты Воронежской области, депутаты Воронежской областной Думы. На встрече отмечалась необходимость выявления потребностей приезжих граждан, создания координационной структуры по оказанию помощи нуждающимся по линии НКО. По итогам прошедшей встречи был создан координационный общественный центр по помощи беженцам из Донбасса.

Депутат ЗСО Вологодской области Антонина Федорова сообщила на своей станице в социальной сети об организации пункта сбора гуманитарной помощи для беженценв из Донбасса.

В сквере памяти погибших воинов города Рославль в Смоленской области прошла акция в поддержку ДНР и ЛНР. Подобная акция прошла и в Киришском районе Ленинградской области.

Член Общественной палаты Республики Карелия, президент Карельского отделения мотоклуба «Ночные волки» поддержал признание суверенитета ДНР и ЛНР на своей странице в соцсети.

Акции поддержки жителей ЛНР и ДНР в разных форматах прошли в Белгороде, а также в Сосновом бору, Луге, Волховском районе Ленинградской области.

Читайте также: В регионах РФ проходят акции поддержки решения президента #СвоихНеБросаем