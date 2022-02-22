Ростов-на-Дону, 22 февраля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Руку помощи беженцам из Донбасса, вынужденным покинуть свои дома и оказавшимся в Ростовской области, протянули жители всех российских регионов. На это обратил внимание донской губернатор Василий Голубев на брифинге 22 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

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«Гуманитарная помощь нужна тем, кто здесь оказался. Я высказываю слова благодарности всем жителям регионов России. Практически нет ни одного региона в стране, который бы на эту ситуацию не отреагировал. В первые же часы губернаторы и руководители органов исполнительной власти обращались в правительство Ростовской области с теми или иными предложениями. <…> Это ещё раз показывает, что русские своих не бросают. Это ещё раз показывает, что Россия всегда реагирует на чаяния, трудности людей, где бы они ни находились. Это не требует доказательств, это факт», — сказал глава региона.

По словам Голубева, главная задача — принять оказанную помощь, обеспечить складирование, а потом передать это людям, которым гуманитарная помощь предназначена.