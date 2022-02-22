Химки, Московская область, 22 февраля, 2022, 21:33 — ИА Регнум. 32-летний грузинский центральный защитник Гия Григалава, выступавший ранее за тульский «Арсенал», «Анжи» и самарские «Крылья Советов», подписал контракт с «Химками». Об этом 22 февраля сообщили на официальном сайте подмосковного клуба.

ФК «Химки»

В прошлом сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 Гия Григалава принял участие в восемнадцати матчах, в которых получил пять желтых и одну красную карточку.

После восемнадцати сыгранных матчей «Химки», одержав две победы и набрав четырнадцать очков, занимают последнее шестнадцатое место. Ранее сообщалось, что наставник «Химок» Игорь Черевченко покинул клуб, расторгнув контракт по обоюдному согласию.

Гия Григалава покинул «Арсенал» 1 июля 2021 года на правах свободного агента, так как истекло соглашение грузинского футболиста с тульской командой.