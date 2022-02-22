Ростов-на-Дону, 22 февраля, 2022, 21:30 — ИА Регнум. В Ростовской области для работы пунктов временного размещения беженцев из Донбасса выделен ещё 151 млн рублей. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев 22 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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«Вся система, которая сегодня работает в регионе, работает слаженно, синхронно. Налажен полное взаимодействие всех структур. Есть некоторые вопросы, которые приходится решать на ходу. Например, сегодня мною подписано распоряжение о выделении 151 млн рублей для ПВРов наших, и мы мониторим ситуацию каждый день. В зависимости от потребностей принимаем решения», — отметил глава региона.

По его словам, особое внимание уделено выплатам, которые положены мирному населению Донбасса.