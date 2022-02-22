Абуджа, , 23:04 — REGNUM Нигерийский певец Рик Хассани (Икечукву Эрик Ахиаузу) представил акустическое видео Angel. Премьера ролика состоялась 22 февраля на YouTube-канале музыканта.

Рик Хассани Скриншот YouTube

В видео исполнитель примеряет на себя образ жениха и поёт о возлюбленной. Съёмки клипа проходили в Нигерии.

Напомним, что Рик Хассани начал музыкальную деятельность в 2016 году. В настоящее время дискография артиста состоит из двух студийных альбомов.

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