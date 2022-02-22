Абуджа, 22 февраля, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Нигерийский певец Рик Хассани (Икечукву Эрик Ахиаузу) представил акустическое видео Angel. Премьера ролика состоялась 22 февраля на YouTube-канале музыканта.

Скриншот YouTube Рик Хассани

В видео исполнитель примеряет на себя образ жениха и поёт о возлюбленной. Съёмки клипа проходили в Нигерии.

Напомним, что Рик Хассани начал музыкальную деятельность в 2016 году. В настоящее время дискография артиста состоит из двух студийных альбомов.