Ростов-на-Дону, , 21:27 — REGNUM Беженцы, вынужденные покинуть свои дома в Луганской и Донецкой народных республиках, отправлены в 15 субъектов России. Об этом 22 февраля сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Прибытие жителей Донбасса в Нижний Новгород Пресс-служба правительства Нижегородской области

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«Сейчас уже почти в 15 субъектах РФ есть люди, которые пришли из соседних областей Украины. Абсолютно точно решениями губернаторов закреплены ответственные люди. Мы по-прежнему делаем ПЦР-тесты и в подавляющем большинстве все они отрицательные», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что после признания независимости Луганской и Донецкой народных республик поток беженцев из Донбасса в Ростовскую область начал снижаться.

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