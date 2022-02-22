Амстердам, , 21:20 — REGNUM 21-летний нападающий «Аякса» и сборной Бразилии по футболу Антони заявил, что счастлив играть за амстердамский клуб.

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«Аякс» — это место, где я чувствую себя счастливым. Но, конечно, я иногда думаю о том, чтобы переехать в будущее. Премьер-лига и Ла Лига — это лиги, которые я нахожу прекрасными. Когда придет время, я надеюсь сыграть там», — цитирует Антони журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне на счету Антони семь забитых мячей и три результативные передачи в девятнадцати турах нидерландского Эредивизи 2021/22. Бразилец выступает за «Аякс» с 1 июля 2020 года после перехода из «Сан-Паулу» за 15,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.