Лос-Анджелес, США, 22 февраля, 2022, 21:19 — ИА Регнум. В официальном Twitter-аккаунте «Фантастических тварей» опубликовали персонажные постеры новой части кинофраншизы. Изображения с героями картины «Фантастические твари: Секреты Дамблдора» доступны с 22 февраля.

Цитата из к/ф «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». реж. Дэвид Йейтс. 2018. Великобритания Цитата из к/ф «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». реж. Дэвид Йейтс. 2018. Великобритания

https://twitter.com/FantasticBeasts/status/1496145360858853376

На одном из постеров появился российский актёр Александр Кузнецов. Он исполнит одну из ключевых ролей в фильме — приспешника злодея Грин-де-Вальда (Мадс Миккельсен) по имени Хельмут.

ИА REGNUM напоминает, что Александр Кузнецов известен благодаря своим ролям в нескольких российских фильмах — «Скиф» Рустама Мосафира, «Лето» Кирилла Серебренникова, «Кислота» Александра Горчилина и другим. Актёр также является лауреатом кинофестиваля «Кинотавр».