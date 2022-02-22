Баткен, Киргизия, 22 февраля, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Правительство Киргизии приняло решение о том, что один месяц службы в Баткенской области теперь будет засчитываться военнослужащим за два месяца. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на выездном заседании кабинета министров 22 февраля.

President.kg Киргизские военные

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что «Баткенская область — это не центр приграничных конфликтов.

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«Баткен — это место нашего политического, военного и экономического суверенитета. Это регион, олицетворяющий независимость и территориальную целостность Киргизии. По сути, 2021 год стал годом вызовов для киргизской армии», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 27 на 28 января 2022 года на киргизско-таджикской границе разгорелся вооружённый конфликт из-за перекрытия таджикскими пограничниками дороги в Баткенской области Киргизии.

В результате него огнестрельные ранения получили 11 киргизских пограничников и один мирный житель. Также оказались повреждены несколько жилых домов, здание войсковой части и высоковольтная линия электропередач. Из зоны боевых действий были эвакуированы более 24 тысяч киргизстанцев.

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