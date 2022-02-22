Рим, , 21:18 — REGNUM В 2020 году в Италии было заключено чуть менее 97 тысяч браков, на 47,4% меньше, чем годом ранее, сообщили в национальной службе статистики.

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Особенно заметно сократилось число браков, заключаемых в церкви (одновременное венчание и регистрация) — на 67,9%, а также число первых браков — на 52,3%.

Данные за первые девять месяцев 2021 года показывают, что число заключаемых браков увеличивается, но уровень 2019 года еще не достигнут, отметили статистики.

Как сообщалось ранее, в 2020 году в Италии был установлен абсолютный «рекорд» по числу рождений и «рекорд» со времен Второй мировой войны — по количеству смертей, смертность превысила рождаемость почти вдвое.