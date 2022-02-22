22 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

Георгий Балаков, , 22:14 — REGNUM Новость о признании Россией Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) в качестве независимых государств подавляющее большинство сообществ в российском Telegram встретили даже не радостью, а настоящим ликованием.

Борис Иосифович Вакс. «В бывшей Юзовке. Молодой Донбасс».1961 г

«Выступление Путина — лучшее что было за 30 лет с момента крушения СССР. Реально говорит Государь», — написал телеграм-канал «Старше Эдды».

Это колоритное, переполненное эмоциями высказывание стало, пожалуй, квинтэссенцией всеобщего мнения популярных российских телеграм-каналов.

«Не буду сейчас как-либо комментировать главное решение дня. Важнее всего в дальней перспективе на мой взгляд — это то, что речь президента возвращает полноту восприятия истории России. Нам уже больше не 30 лет и не 100 лет. Нам снова более 1000 лет. И хотя это было всегда так, и многие это помнили, официальный отсчёт времени это порой забывал. Сегодня часы были перезапущены. Очень надеюсь, что речь президента — начало лечения исторической амнезии», — оценил обращение президента России Владимира Путина к гражданам России после признания ДНР и ЛНР телеграм-канал Cogito ergo sum.

Как отметили ряд телеграм-каналов, решение признать народные республики Донбасса стало для них неожиданностью. Точнее, внезапным оказался не сам этот факт, а оперативность, с которой власти страны пошли на такой жизненно необходимый для ДНР и ЛНР в условиях агрессии Украины шаг, считает телеграм-канал «Русский Демиург».

»Случилось немыслимое, то, во что отказывались верить самые смелые граждане. Мы привыкли, что Путин сверхосторожен. Он всегда выбирает самый неконфликтный путь к цели, что он не любит жёстких решений. Даже те, кто верил, что Путин подпишет, думали, что опять через время, ещё раз поторговавшись с Западом. Ещё раз отложив перезревшее решение, избегая столкновения. Через 2−3 недели, 2−3 дня, как предлагали некоторые члены Совбеза. После сто первого китайского предупреждения», — написал ТГ-канал.

Подписание документов о признании Донецкой и Луганской народных республик Официальное интернет-представительство президента России

Однако российский лидер в очередной раз сломал все шаблоны, сделав то, чего многие уже не ждали и во что с трудом верили, восхищенно охарактеризовал поступок президента России автор поста.

«Он ударил первым. Он ПОДПИСАЛ! В стране в воздухе висит радостный крик: «ПОД-ПИ-САЛ!» 21 февраля 2022 года — это дата новой истории. Путин перевернул советский период нашей истории и начал свой. Не с Крыма — с Донбасса. У всех экспертов ТГ-сообщества, кто слушал его речь, у горла был комок, а состояние шоковое. Мы не верили ушам. 30 лет мы ждали этих слов — и не верили, что дождёмся. Но мы дождались! Путин говорил не просто с болью и ожесточением — он говорил с облегчением. Было видно, как он все эти 30 лет хотел это сказать, давил в себе это, устал давить — но не говорил. И вот наконец сказал», — отметил ТГ-канал.

Автор публикации признался, что не только он, но и практически всё российское сообщество Telegram испытало настоящее облегчение, узнав о решении руководства России признать Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику независимыми государствами и суверенными субъектами международного права.

«С души свалился огромный камень. Честно сказать, мы готовы отдать любые Северные и прочие потоки за воссоединение Родины. Если надо платить, мы заплатим. Путин подписал. В России национальный праздник. Плевать на санкции и вой Запада. Мир изменился после слов Путина. Необратимо изменился. Теперь будет ответка, но мы выдержим. Теперь мы всё выдержим. Спасибо, Владимир Владимирович. Нам надо ещё привыкнуть к этой мысли. Слишком долго и трудно мы к этому шли. Но теперь ясно — всё было не зря. Не напрасно было», — обратился к своим подписчикам «Русский Демиург».

Признание ДНР и ЛНР — это не завершение и не разрядка, а этап продолжающейся конфронтации коллективного Запада с Россией. При этом двери для переговорного процесса не закрыты, но в США элиты пытаются обернуть любую ситуацию в свою выгоду, считает телеграм-канал «Друид».

»Дальнейший сценарий предполагает умиротворение в плане боевых действий. ВСУ и различные национальные батальоны не посмеют стрелять в российскую армию. Так как президент вчера ясно дал знать, что ответ последует, и он будет незамедлительным и жёстким», — считает ТГ-канал.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Вслед за Россией о своей готовности признать ДНР и ЛНР заявили целый ряд стран, включая Сирию, Никарагуа, Венесуэлу, Кубу. Особняком в этом вопросе внутри российской политической повестки встала тема границ двух новых государств. Согласно конституции обеих республик, их территории включают в себя всю Донецкую и Луганскую области. Однако четкого ответа, на каких территориях Россия будет признавать юрисдикцию ДНР и ЛНР, долгое время не было, поэтому телеграм-каналы один за другим строили разного рода догадки на этот счет, ссылаясь на заявление того или иного политика.

«Тема границ народных республик продолжает будоражить общественность и вызывать реакцию чиновников из высоких кабинетов. Так, МИД РФ заявил, что признание ЛДНР осуществляется «в границах, в которых власти республик осуществляют свои полномочия и юрисдикцию». А вот Дмитрий Песков отметил, что ЛНР и ДНР признаются в границах, в которых они провозгласили себя в 2014 году. Напомним, что на момент провозглашения ДНР в 2014 году отряды самообороны республики находились в Славянске, Краматорске, Мариуполе и других населенных пунктах, ныне занятых войсками Украины. А заявления МИД никак не влияют на утвержденные республиками декларации о суверенитете над всей территорией своих областей. Как мы и говорили, при любом сценарии у России оказываются рычаги влияния на решение территориального вопроса в регионе, и их (не)использование будет напрямую зависеть от последующих действий ее оппонентов», — рассказал телеграм-канал «Мейстер».

Однако точку в этом вопросе поставил президент России.

«Россия признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые обозначены в их конституциях — Путин», — привел слова российского лидера телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

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