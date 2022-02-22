Рим, 22 февраля, 2022, 21:16 — ИА Регнум. В 2023, как и в нынешнем году, на выход на пенсию по возрасту в Италии смогут рассчитывать граждане 67 лет, сообщили в национальном институте социального обеспечения (Пенсионном фонде).

Италия

Неизменными останутся и параметры для выхода на пенсию по выслуге лет — мужчинам для этого необходимо будет иметь 42 года 10 месяцев трудового стажа, женщинам — на год меньше.

В 2011 году по инициативе леволибералов пенсионный возраст в Италии (в части пенсии по возрасту) был повышен с 62 до 67 лет. В 2018 году по инициативе правоконсервативной «Лиги» он был снижен до 62 лет, но при условии наличия 38 лет трудового стажа. Действие этой нормы прекратилось в 2021 году. С 2022 года для досрочного выхода на пенсию необходимо иметь не менее 42 лет 10 месяцев трудового стажа, для женщин — на год меньше.