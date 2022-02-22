Рим, , 21:14 — REGNUM Ведущие СМИ Италии продолжают публикацию материалов с советами гражданам о способах экономии электроэнергии и расходов на неё.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Телерадиокомпания Mediaset в своем материале советует, в частности, разогревать дом до температуры не выше 20 градусов, покупать энергосберегающие лампочки и не забывать выключать ноутбук.

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.