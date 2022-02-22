Вашингтон, 22 февраля, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Американский актёр Роберт Дауни-младший примет участие в съёмках фильма «Паркер», режиссёром которого выступит Шейн Блэк («Хищник»). Соответствующую информацию 22 февраля предоставил портал KinoNews.

Gage Skidmore Роберт Дауни-младший

Известно, что Дауни-младший исполнит роль профессионального вора по имени Паркер. Над сценарием будущей картины вместе с Блэком будут работать Энтони Багароцци («Славные парни») и Чак Мондри («Холодный воин»).

Ранее Роберт Дауни-младший и Шейн Блэк неоднократно сотрудничали. Так, в 2005 году они встретились на съёмках детектива «Поцелуй навылет», а позднее вместе работали над фильмом «Железный человек 3».