Ростов-на-Дону, 22 февраля, 2022, 21:09 — ИА Регнум. После признания независимости Луганской и Донецкой народных республик поток беженцев из Донбасса в Ростовскую область снижается. Об этом 22 февраля сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Граница

Следите за развитием событий в трансляции: «Ситуация в Донбассе после признания Россией ЛНР и ДНР — трансляция»

«Мы констатируем, что количество лиц, пересекших границу, уменьшается по сравнению со вчерашним днём. Видимо, добрые вести для всех (имеется ввиду признание независимости ЛДНР. — прим. ИА REGNUM) вселили уверенность, и поток снижается. Это не означает, что их завтра может быть меньше, но система отработана, и в настоящее время вся логистика выстроена не только внутри субъекта, но и в других [регионах России]», — отметил он.

ИА REGNUM сообщало, что за последние сутки российско-украинскую границу пересекли и прибыли в Ростовскую область 20 тыс. мирных жителей ЛНР и ДНР. В 118 пунктах временного размещения в Ростовской области находились свыше 7 тысяч беженцев, из них 3200 — дети. За сутки Ростовскую область покинули более 11 тыс. беженцев из Донбасса.