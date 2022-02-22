Лос-Анджелес, США, 22 февраля, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Канадский исполнитель Эйбел Тесфайе (The Weeknd) встречается с диджеем Сими Хадрой. Об этом 22 февраля пишет Page Six.

Официальный YouTube-канал The Weeknd The Weeknd в клипе на песню Sacrifice

Как отмечает СМИ, пару заметили во время поцелуя на вечеринке по случаю дня рождения Тесфайе. Слухи о романе музыканта с Хадрой появились в начале февраля 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что в период с 2015 по 2019 года Эйбел Тесфайе то встречался, то расставался с моделью Беллой Хадид. Она состояла в дружеских отношениях с Сими Хадрой.