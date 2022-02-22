Село Яр-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 21:03 — REGNUM На Ямале в селе Яр-Сале открылся Центр национальных культур, который строился 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

На открытии Центра национальных культур в Яр-Сале Пресс-служба губернатора ЯНАО

Возведение здания центра шло с 2011 года. Оно стало ещё одним крупным объектом, сданным по программе завершения долгостроев. Сегодня в центре расположено 19 творческих объединений, районный музей, детская и центральная библиотеки, кинозал, музыкальная школа, студия звукозаписи и муниципальный архив. Единовременная пропускная способность центра — более 500 посетителей в час. Площадь помещений — почти 5 000 м².

Название новому объекту культуры выбирали всем селом. Центр назвали «Яля Сэв» (в переводе с ненецкого языка — «луч солнца»).