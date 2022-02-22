Ижевск, 22 февраля, 2022, 21:02 — ИА Регнум. В Удмуртии задержан 36-летний житель деревни Новый Сенег по подозрению в убийстве собаки топором. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Собака

Сообщение о том, что на одном из участков в населенном пункте мужчина избивает собаку топором поступило в дежурную часть отдела МВД по Завьяловскому району. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили собаку с рубленными ранами без признаков жизни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ («Жестокое обращение с животным»).

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — подчеркнули в управлении.

Подозреваемый в настоящее время находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее Северодвинский городской суд приговорил к реальному лишению свободы двух человек, замучивших до смерти кота. По данным ведомства, мужчина и женщина на протяжении двух месяцев с особой жестокостью, используя различные предметы, причиняли животному боль и страдания. Пытки кота они записывали на видео, которое потом публиковали в сети. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Женщина проведет в колонии-поселении 3 года и два месяца.

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