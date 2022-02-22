Москва, , 23:02 — REGNUM Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) занимается созданием очередной композиции. Соответствующей информацией поделился сам музыкант в истории на своей странице в Instagram.

Моргенштерн Цитата из видео «MORGENSHTERN — YUNG HEFNER»

Так, артист опубликовал фотографию, на которой запечатлён процесс записи его будущего трека совместно с продюсером Palagin (Владислав Палагин). Дата выхода песни на текущий момент неизвестна.

Напомним, что в ноябре 2021 года Моргенштерн тайно покинул Россию из-за обвинений в продаже наркотиков. В настоящее время рэпер находится на территории ОАЭ.

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