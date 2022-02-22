Стокгольм, 22 февраля, 2022, 20:48 — ИА Регнум. В Сети появился трейлер шведского фильма «Черный краб». Ролик доступен на YouTube-канале сервиса Netflix с 22 февраля.

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Режиссёром боевика выступил Адам Берг, он же стал одним из сценаристов картины. Главную роль исполнила Нуми Рапас.

Добавим, что события фильма разворачиваются в постапокалиптическом мире — шесть солдат, выполняющих секретную миссию, должны перевезти особый груз через замерзший архипелаг. Премьера на Netflix состоится 18 марта 2022 года.