Москва, , 10:00 — REGNUM Современный мегаполис становится все более комфортным и дружелюбным для горожанина. Вся необходимая инфраструктура располагается в шаговой доступности. Возможность работать, заниматься шоппингом, смотреть кино существует онлайн, а дорожные развязки, удобные и функциональные городские ТПУ и комбинации использования общественного и личного транспорта позволяют оптимизировать время на поездку из точки «А» в точку «Б».

Жилье image4you

С другой стороны, ухудшившаяся в последние годы экологическая ситуация планеты заставляет современных горожан, городские власти и крупные компании все больше времени и ресурсов отдавать заботе об окружающей среде.

Для градостроительства и девелопмента экоповестка с каждым днем все более актуальна. Ларисса Сузуки, эксперт по smart cities из Великобритании, руководитель департамента больших данных искусственного интеллекта британского офиса Google, утверждает, что к 2050 году 70% мирового населения будет жить в городах. Чтобы пространство было комфортным и при большой численности населения, нужно развивать потенциал городской среды: больше парков, инфраструктура для электротранспорта, возможности для спорта и отдыха. Ключевыми параметрами становятся ресурсоэффективность и забота о природе. Уже сегодня застройщики принимают стратегию следования международным экологическим стандартам в реализации жилых комплексов. В отрасли происходит трансформация материалов, технологий, логистических цепочек и режимов регулирования, чтобы максимально снизить углеродный след. Одновременно с этим в Москве реализуется концепция 15-минутного города и создаются проекты комплексного освоения территорий со всей необходимой для жизни и работы инфраструктурой.

«Зеленая» повестка

Стандарты ESG (Environment, Social, Governance — экология, социальная составляющая и корпоративное управление) не новы: они являются продолжением концепции устойчивого развития городов и территорий. Сегодня эти принципы позволяют девелоперам формировать более комфортную среду, разумно потребляя ресурсы и оптимизируя затраты, а покупателям новостроек рациональнее относиться к приобретаемому ими жилью. Все чаще московские и региональные проекты отмечаются сертификатами LEED и BREEAM, свидетельствующими об экологичных материалах и технологиях, использованных при строительстве. Акцент на ддоровом образе жизни в концепции жилого комплекса становится и дополнительным конкурентным преимуществом застройщика, и одновременно поводом для формирования комьюнити. Например, в компании «Донстрой» подсчитали, что 72% покупателей в проекте «Остров» ведут здоровый образ жизни.

В последние годы проблемы повышения качества жизни горожан, и, как следствие, забота об экологии и рациональном потреблении — одни из ключевых для прогрессивных сообществ.

Новый регенеративный подход используется во всем мире для преобразования старых индустриальных территорий в современные жилые и общественные пространства. Подобные проекты способны не только сформировать удобную городскую среду, но даже охладить города. Так, снос эстакады и реконструкция территории вдоль ручья Чхонгечхон в Сеуле в шесть раз увеличил биоразнообразие местности и охладил воздух на 5,9 по Цельсию по сравнению с другими районами города.

В столице яркий пример редевелопмента — проект «Символ» компании «Донстрой». На территории бывшего завода «Серп и молот» девелопер формирует новую жилую среду. Теперь здесь на десяти гектарах раскинется парк «Зеленая река», проходящий вдоль современных городских кварталов.

Редевелопмент бывших индустриальных территорий — приоритетное направление для столицы. В декабре 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск программы реновации для нерационально используемых промышленных зон.

На комплексное развитие территорий привлекут около 7 трлн рублей инвестиций, что позволит построить новые жилые районы и создать более полумиллиона новых рабочих мест.

Что нам стоит дом построить

Применение ESG-стандартов при проектировании жилых кварталов позволяет не только бережнее относиться к потреблению ресурсов, но грамотно разводить людские потоки и даже создавать новые лендмарки внутри городской агломерации. Например, в излучине Москвы-реки появился «Остров» — натуральный зеленый оазис в Хорошево-Мневниках, от «Донстрой». Компания создает экологичную среду обитания, в которой можно работать, заниматься спортом, гулять и любоваться живописными пейзажами, ходить в рестораны и на шопинг, не покидая территорию комплекса. А на территории района Раменки, где строятся комплексы «Донстроя» «Река», «Событие» и «Огни», будет создан большой городской парк «Событие» площадью 24 га с краснокнижными растениями, который должен стать новой «визитной карточкой» Москвы.

Прогрессивные девелоперы могут и уже применяют решения на микроуровне одного дома, делающие проекты экологичнее и ресурсоэффективнее. Например, большие окна позволяют впускать больше дневного света и уменьшать потребление электроэнергии. Светодиодное освещение в МОП и датчики движения экономнее расходуют электричество. Автономные источники тепла сокращают потребление энергии, системы рекуперации воздуха и вентиляции с датчиками CO контролируют уровень выбросов и делают воздух чище. Это только краткий чек-лист, по которому можно проверить застройщика на предмет следования повестке ESG.

Некоторые девелоперы в заботе об экологии и рациональном потреблении ресурсов пошли дальше. Например, в проектах компании «Донстрой», помимо всего вышеперечисленного, создана безбарьерная среда и парковки с зарядками для электрокаров, велосипедов, самокатов. Девелопер заранее подготовил инфраструктуру для перехода на экологичный транспорт в проектах «Сердце столицы», «Суббота», «Символ», «Событие» и т.д.

Шаг в будущее

Применение в проектах застройщиков стандартов ESG положительно оценивают не только покупатели, но и банки — гаранты финансирования любой стройки сегодня, а от этого все чаще зависит прямая экономическая выгода девелоперского проекта: с 2023 года Евросоюз вводит налог для компаний-производителей с высоким уровнем выброса CO2, а российские банки обещают «зеленые» кредиты на строительство и ипотеку. Судя по динамике внедрения ESG подходов к девелопменту на мировом уровне, Россию тоже ждет резкий рост «зеленого строительства» с разработкой национального зеленого стандарта от ДОМ. РФ и переходом большинства игроков к green minded философии.

Василий Рогачев