Брюссель, , 20:43 — REGNUM Новые санкции Евросоюза против Москвы за признание Донецкой и Луганской Народных Республик не затрагивают лично президента России Владимира Путина. Об этом сообщил на пресс-конференции глава дипломатии ЕСЖозеп Боррель.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Ранее Боррель по итогам внеочередной встречи глав МИД Евросоюза сообщил, что все страны объединения единогласно договорились о введении нового пакета санкций, который «сильно ударит по России».

Читайте ранее в этом сюжете: Страны Евросоюза согласовали санкций против России за признание ДНР и ЛНР