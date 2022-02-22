Белград, 22 февраля 2022, 21:00 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 22 февраля прокомментировал решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает албанское оппозиционное СМИ Lapsi.
По словам Вучича, экономические санкции против России повлияют и на его страну. Речь идет, в том числе, о приостановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» в Германии.
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