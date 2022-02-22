Белград, 22 февраля, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Президент СербииАлександр Вучич 22 февраля прокомментировал решение президента РоссииВладимира Путина о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает албанское оппозиционное СМИ Lapsi.

Duma.gov.ru Александр Вучич

Александр Вучич «Решение российского президента полностью изменило мировой порядок. Все, что мы знали до вчерашнего дня, больше не существует. Ситуация возможно стала сложнее для нас, наших родителей и детей, но в ближайшие 20−30 лет сложнее уже не будет. Я думаю, что это решение de facto коренным образом изменило мировой порядок».

По словам Вучича, экономические санкции против России повлияют и на его страну. Речь идет, в том числе, о приостановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» в Германии.