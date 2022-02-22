София, , 20:39 — REGNUM В Софии на 84-м году жизни скончался известный болгарский ученый, профессор Йордан Алексиев Йорданов. Об этом 22 февраля сообщает софийская газета «24 часа». Прощание с Йордановым состоится в Софии 24 февраля.

Саломон Конинк. Старик-ученый. XVII век

По предварительным данным, смерть Йорданова наступила по естественным причинам. Ранее он перенес тяжелое заболевание.

Йорданов являлся одним из самых известных мировых экспертов в сфере антропологии и палеопатологии. В 1970-х годах он создал уникальный метод определения биологического возраста человека, долгое время работал над научной реконструкцией останков первобытных людей.

На протяжении 20 лет доктор Йорданов занимал пост представителя Болгарии в Европейской антропологической ассоциации, а также получил звание почетного члена Международной ассоциации исторической идентификации (США). Его монографии изучаются студентами и преподавателями в десятках высших учебных заведений по всему миру.

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