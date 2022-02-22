Москва, 22 февраля 2022, 20:38 — REGNUM Федерация компьютерного спорта города Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы организует пятый сезон марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации.
С 12 февраля по 5 июля 2022 года в рамках пятого сезона марафона пройдёт более 100 турниров по нескольким видам программ, новыми из которых станут FreeFire и StandOFF, Brawl Stars и Mobile Legends: Bang Bang, Clash Royale, а также Age of Empires IV. Общий призовой фонд «Московского киберспорта» превысит 2 млн рублей.
Виды программ прошлых годов не изменились:
- Counter-Strike: Global Offensive
- Valorant;
- PUBG Mobile;
- PUBG PC;
- Dota 2;
- League of Legends;
- StarCraft II;
- Red Alert 3;
- Hearthstone;
- Hearthstone: Battlegrounds;
- Legends of Runeterra;
- Teamfight Tactics;
- Rocket League;
- FIFA 22;
- UFC 4.
ИА REGNUM напоминает, что первые четыре сезона «Московского Киберспорта» прошли с мая 2020 по декабрь 2021 года. В их рамках состоялась почти тысяча турниров, на участие в которых в общей сложности подали более 50 тыс. заявок.
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