Москва, , 20:38 — REGNUM Федерация компьютерного спорта города Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы организует пятый сезон марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации.

Киберспорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

С 12 февраля по 5 июля 2022 года в рамках пятого сезона марафона пройдёт более 100 турниров по нескольким видам программ, новыми из которых станут FreeFire и StandOFF, Brawl Stars и Mobile Legends: Bang Bang, Clash Royale, а также Age of Empires IV. Общий призовой фонд «Московского киберспорта» превысит 2 млн рублей.

Виды программ прошлых годов не изменились:

Counter-Strike: Global Offensive

Valorant;

PUBG Mobile;

PUBG PC;

Dota 2;

League of Legends;

StarCraft II;

Red Alert 3;

Hearthstone;

Hearthstone: Battlegrounds;

Legends of Runeterra;

Teamfight Tactics;

Rocket League;

FIFA 22;

UFC 4.

ИА REGNUM напоминает, что первые четыре сезона «Московского Киберспорта» прошли с мая 2020 по декабрь 2021 года. В их рамках состоялась почти тысяча турниров, на участие в которых в общей сложности подали более 50 тыс. заявок.

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