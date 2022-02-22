Москва, 22 февраля, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Федерация компьютерного спорта города Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы организует пятый сезон марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Киберспорт

С 12 февраля по 5 июля 2022 года в рамках пятого сезона марафона пройдёт более 100 турниров по нескольким видам программ, новыми из которых станут FreeFire и StandOFF, Brawl Stars и Mobile Legends: Bang Bang, Clash Royale, а также Age of Empires IV. Общий призовой фонд «Московского киберспорта» превысит 2 млн рублей.

Виды программ прошлых годов не изменились:

  • Counter-Strike: Global Offensive
  • Valorant;
  • PUBG Mobile;
  • PUBG PC;
  • Dota 2;
  • League of Legends;
  • StarCraft II;
  • Red Alert 3;
  • Hearthstone;
  • Hearthstone: Battlegrounds;
  • Legends of Runeterra;
  • Teamfight Tactics;
  • Rocket League;
  • FIFA 22;
  • UFC 4.

ИА REGNUM напоминает, что первые четыре сезона «Московского Киберспорта» прошли с мая 2020 по декабрь 2021 года. В их рамках состоялась почти тысяча турниров, на участие в которых в общей сложности подали более 50 тыс. заявок.