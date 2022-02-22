Ижевск, 22 февраля, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Министром сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии назначен Михаил Юдин. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов.

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Юдин назначен на должность с 22 февраля.

ИА REGNUM напоминает, с декабря прошлого года Юдин возглавлял ведомство в статусе исполняющего обязанности. До этого он являлся заместителем министра сельского хозяйства, с 2017 года он возглавлял управление развития сельских территорий минсельхоза Удмуртии.