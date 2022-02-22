Брюссель, , 20:37 — REGNUM Страны Евросоюза единогласно договорились о введении нового пакета санкций против Москвы из-за признания Донецкой и Луганской Народных Республик, который «сильно ударит по России», сообщил 22 февраля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам внеочередной встречи глав МИД ЕС.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, 351 депутат Государственной думы, проголосовавший за признание республик Донбасса, будет включён в чёрный список Евросоюза.

Также санкции будут введены в отношении 27 физических и юридических лиц, в числе которых банки и организации, финансирующие, по мнению Брюсселя, операции России на Донбассе.

Кроме этого, Европейский союз намерен ограничить доступ России к своему финансовому рынку и рынку капитала.

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