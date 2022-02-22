Киев, , 20:37 — REGNUM Группа Kalush Orchestra представит Украину на предстоящем конкурсе «Евровидение». Соответствующая информация появилась на странице коллектива в Instagram 22 февраля.

Евровидение

https://www.instagram.com/p/CaR5ZVuoKEf/

Известно, что группа заменит на соревновании отказавшуюся от участия певицу Алину Паш. Ранее Kalush Orchestra также участвовали в национальном отборе конкурса.

Напомним, что конкурс «Евровидение» пройдёт с 10 по 14 мая 2022 года в Турине (Италия). Ожидается, что участие в нём примет сразу 41 страна.

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