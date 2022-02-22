Киев, 22 февраля, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Группа Kalush Orchestra представит Украину на предстоящем конкурсе «Евровидение». Соответствующая информация появилась на странице коллектива в Instagram 22 февраля.

Евровидение

https://www.instagram.com/p/CaR5ZVuoKEf/

Известно, что группа заменит на соревновании отказавшуюся от участия певицу Алину Паш. Ранее Kalush Orchestra также участвовали в национальном отборе конкурса.

Напомним, что конкурс «Евровидение» пройдёт с 10 по 14 мая 2022 года в Турине (Италия). Ожидается, что участие в нём примет сразу 41 страна.