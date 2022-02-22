Москва, 22 февраля 2022, 20:34 — REGNUM Условием, необходимым для урегулирования отношений России с Украиной, является невхождение украинского государства в НАТО, заявил 22 февраля журналистам российский президент Владимир Путин.
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Отвечая на вопрос, что должен сделать Киев, чтобы наладить отношения с Москвой, президент России сказал:
Президент подчеркнул, что «самым лучшим решением этого вопроса было бы», чтобы нынешние власти Украины «сами отказались бы от вступление в НАТО». И тогда бы западным странам не пришлось бы терять лицо.
Ещё одним условием, на котором всегда настаивала Москва, но которое уже утратило актуальность — это решить проблемы Донбасса путём мирных переговоров и реализации Минских соглашений.
Четвёртое условие — и оно самое главное, отметил президент: Запад не должен накачивать киевские власти современными видами оружия. Так что самое главное требование — это демилитаризация сегодняшней Украины.
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